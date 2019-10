المتوسط:

التقى رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، الاثنين، رفقة رئيس لجنة متابعة الاتفاق السياسي بالمجلس بشير الهوش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، مصطفى الجعيبي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أن اللقاء تناول تأخر مرتبات أصحاب المعاشات الأساسية من شهر مايو حتى الآن، والمشاكل التي يعاني منها صندوق التضامن الاجتماعي.

