(شاهد الصور) بلدية بنغازي تواصل رصف الطرق

بنغازي-العنوان

تواصل بلدية بنغازي أعمال رصف القطعيات وصيانة الطرق، ضمن أعمال لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي.

وأعلنت البلدية عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، مواصلتها أعمال رصف الطريق الرابط بين طريق بوهادي حتى (الشعبية) بمنطقة الكويفية.

وتنفذ الأعمال تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية وتُنفذ أعمال الرصف شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري.

كما أعلنت البلدية أنها بدأت في تنفيذ مشروع خط تصريف مياه الأمطار بشارع العراق بحي علي بن أبي طالب (السرتي) الذي تنفذه شركة الراشد للمقاولات تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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