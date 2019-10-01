ضبط مروجي مخدرات في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنقوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي تمكنت من القبض على اثنين من مروجي المخدرات، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وبينت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن وحدة الدورياتبـقوة الـتدخل الـسريع بـالإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي تمكنت مـن ضـبط شـخص لـيبي الـجنسية وبـحوزته قـطعة مـن مـخدر (حـشيش) فـي أحـد بـوابات الـتفتيش بـمنطقة عـين زارة لافتة إلى اتخاذ الإجـراءات الـقانونية وإحـالة المتهم إلى جـهة الاختصاص لاستكمال بـاقي الإجـراءات.

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