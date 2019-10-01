عقد أمس بمدينة بنغازي الاجتماع الأول لتنسيق التعاون الأمني بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بو شناف، والناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وبحسب اللواء المسماري فإن الاجتماع يهدف إلى وضع رؤية واضحة للتعامل مع التهديدات التي تستهدف كيان الدولة الأمني، موضحا أن على مؤسسات الدولة الفاعلة وضع الخطط اللازمة لتحقيق التعاون وتحديد المسؤوليات.

من جانبه أكد بوشناف أن مهمة أجهزة الداخلية هي حماية ظهر القوات المسلحة، وتأمين المدن المحررة، كما طالب الوحدات العسكرية بالتعاون بشكل أكبر مع وزارة الداخلية.

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