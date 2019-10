«صالح» يبحث مع وزير التعليم تعديلات قانون الجامعات

المتوسط:

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار، عقيلة صالح، مع وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز، ووكيل التعليم العالي بالوزارة الدكتورة فاطمة عبدالله الغالي وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم العالي.

وتناول اللقاء الذي عُقد بمكتب رئيس مجلس النواب الليبي بمدينة القبة وضع عمل الجامعات و الأكاديميات الليبية بشكل عام من حيث ، بدء العام الجامعي الجديد 2019 – 2020.م وتوفير أهم الاحتياجات الضرورية لذلك، بالإضافة إلى مناقشة قانون الجامعات الذي قامت اللجنة المختصة المشكلة من قبل الوزارة بتعديله وتسليمه لمجلس النواب خدمةً للشريحة المستهدفة فيه.

من جهته قدم وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة والمجلس الأعلى للتعليم العالي شكرهما وتقديرهما لرئيس مجلس النواب وذلك لتجاوبه المستمر مع قطاع التعليم بشقيه العالي والعام ودعم الوزارة من أجل سير العملية التعليمية على أكمل وجه بالشكل المطلوب.

يشار إلى أنه قد تم الاتفاق خلال اللقاء على عرض قانون الجامعات المعدل على مجلس النواب الليبي وذلك للتصويت عليه لأجل اعتماده.

