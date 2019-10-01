مع استمرار حجبه لتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018.. شكشك يحقق في اسباب ازمة الكهرباء

ليبيا – إستعرض رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الاثنين آخر ما توصلت إليه لجنة التحقيق “من أسباب وخلفيات أزمة الكهرباء” المشكلة بموجب القرار رقم 378 لعام 2019 من نتائج والمتمثلة في مظاهر للخلل والقصور في إدارة وتشغيل المحطات القائمة وسوء توجيه موارد الشركة ومخصصاتها.

اللجنة وقفت بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة على عدد من الانحرافات وحالات الإهمال التي تسببت في انخفاض كفاءة العديد من الوحدات التي نتج عنها تدني إنتاج المحطات إلى أقل من نصف قدراتها الفعلية بالإضافة الى أنها مهددة بخروجها بشكل كامل فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه.

وخلص الإجتماع الى إستكمال إجراءات البحث والتحقيق وتحديد المسؤوليات وعرض النتائج خلال 10 أيام من تاريخه بالإضافة الى متابعة إجراءات الشركة في تنفيذ الخطة المعتمدة من المجلس الرئاسي والتي تهدف الى رفع القدرات بأكثر من 1200 ميجاوات في الساعة قبل حلول الذروة الشتوية القادمة.

ويعقد ديوان المحاسبة هذا الاجتماع بخصوص شركة الكهرباء دون أن يفصح عن مصير تقرير الديوان لسنة 2018 والذي كان من المفترض أن يعرض على الجهة التشريعية وللعامة شهر مارس الماضي .

ومن المتعارف عليه أن لا يتأخر تقرير الديوان السنوي عن الصدور كل هذه الفترة من العام التالي حيث يصدر التقرير عادة مابين شهري مارس وأبريل من كل عام عن العام الذي سبقه فيما حاولت صحيفة المرصد الحصول على تعليق هاتفي من رئيس الديوان خالد شكشك مراراً وتكراراً لكنها لم تتمكن من الوصول له .

وكشف عدد من المراقبين والمراجعين ومصادر مسؤولة في الديوان تحدثت معهم المرصد في وقت سابق عن تسليمهم كافة أعمال تقاريرهم وهي أساس التقرير السنوي الرئيسي الذي تأخر صدوره حتى الآن لأسباب غير معلومة رغم جهوزيته منذ حوالي شهر .

وأكد هؤلاء بأن هذا التقرير سيكون الأثقل على الأطلاق منذ سنوات ويحوي مخالفات فادحة وحجم فساد وصفوه بالمخزي والمروع تورط فيه وزراء سابقون وحاليون بالمجلس الرئاسي محذرين من أي محاولة لإخفائه عمداً أو التلاعب به خدمة لأجندة سياسية بما يفقد الديوان ككيان صفة النزاهة والحياد .

كما يحوي التقرير مخالفات جسيمة لعدد من السفارات والقنصليات الليبية بالخارج يشغلها سفراء مقربون من المجلس الرئاسي وحكومته ومن بينها سفارة ليبيا في مصر وتركيا وإيطاليا وغيرها من سفارات بعثات العلاج إضافة لمخالفات إدارية وقانونية ثقيلة جداً .

ويحوي أيضاً وفقاً لذات المصادر مخالفات جسيمة للمجلس الرئاسي تتعلق بارتفاع نفقاته على السفر وخلافه إضافة لتخصيص المجلس ميزانية خاصة تخص ديوانه وأخرى تخص ديوان رئاسة الوزراء رغم أنهما يقومان بنفس العمل لذات الجهة وفوق هذا وذاك يحوي ملاحظات حول الاموال التي يجنيها المركزي والرئاسي من ضريبة بيع النقد الأجنبي .

ووفقاً لذات هذه المصادر لن تكون المجموعات المسلحة في مأمن وذلك فيما يتعلق بوزارة الداخلية وملف الإعتمادات المستندية وغيرها من المخالفات الفادحة والهدر المُفزع إضافة لمخالفات وزارة الدفاع التي يتولى مهامها فائز السراج منذ إقالته للمهدي البرغثي عقب مجزرة براك الشاطئ سنة 2017 .

يشار إلى أن السراج كان قد إلتقى مؤخراً برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لمناقشة متابعة تسيير هذه المرحلة في ظل الحرب وإحتياجاتها وخاصة ملفات العلاج وما إلى ذلك وقد حضر الاجتماع وزير المالية فرج بومطاري كما هو الحال في الإجتماعات التي جرت طيلة الفترة الماضية .

فيما عبّر مسؤولون من الديوان تحدثت معهم المرصد عن مخاوفهم من تعرض شكشك لضغوط من قبل الرئاسي ومسلحيه وحزب العدالة والبناء الذي ينتمي له بهدف عرقلة صدور التقرير بدعوى أن الوقت غير مناسب لذلك وهو ما يتعارض مع مبادئ الشفافية في الدولة المدنية وحق المواطنة في المعرفة وشعار مكافحة الفساد ما يضع عمل الديوان كجهة رقابية مستقلة في خانة المتاجرة والتوظيف السياسي .

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية