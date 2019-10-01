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هيئة الرقابة الإدارية تلزم الخارجية بإعادة الموظفين المنتهية مدة عملهم بالخارج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت  هيئة الرقابة الإدارية أنه من خلال متابعتها لعمل السفارات الليبية بالخارج , تبيّن لها أن عدداً من الموظفين الموفدين للعمل بالخارج لدى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية , قد تجاوزت مدة عملهم المدة المحددة قانوناً , و لم يتقيدوا بالعودة للعمل بالداخل . 

وألزمت الهيئة وزارة الخارجية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعودة الموظفين المعنيين وعددهم ( 117 ) إلى سابق عملهم بالداخل , مؤكدة أنه في حالة عدم الإستجابة ستُتخذ ضدهم الإجراءات القانونية من قبل الهيئة , وذلك لمخالفتهم نصّ المادة رقم (14) من القانون رقم (2) لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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