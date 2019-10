خاص المتوسط/ حنان منير:

أعلن مدير وحدة الإعلام والتوثيق بالحرس البلدي بفرع البطنان، مصطفى زاكي، تواصل العمل من قبل مسئولي دوريات المركز على المخابز الواقعة في نطاق مدينة طبرق.

وأكد زاكي، الثلاثاء في تصريح خاص لـ” المتوسط”، أنه تم ضبط طواجين غير صالحة للاستعمال البشري، بالإضافة لعدم النظافة ووجود بعض العمالة الوافدة بدون شهادات وتم إحالتهم إلى وحدة التحقيق.

