ضبط قاربي صيد تونسيين في المياه الليبية

أعلنت القوات البحرية ضبط قاربي صيد خشبيين تونسيينيقوم مستقليهما بأعمال الصيد غير قانوني داخل المياه الإقليمية الليبية

وبين مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أندورية تابعة للقطاع الغربي حرس السواحل نقطة مصفاة الزاوية (الزورق الزاوية) تمكن من ضبط قاربي صيد خشبيين تونسيين يقومان بأعمال صيد غير القانوني داخل المياه الليبية دون ترخيص.

وأوضحت القوات البحرية أن ضبط القاربين جاء بعد انتهاء الدورية من القيام بعملية إنقاذ لمهاجرين غير شرعيين يوم أمس الأول الاحد حيث تلقت الدورية بلاغ من مندوب حرس السواحل بحقل البوري يفيد بوجود مركبي صيد يقومان بالصيد غير القانوني بين حقل البوري وحقل الجرف فتوجهت الدورية للمنطقة المحددة حيث تم ضبط القاربين متلبسين على بعد حوالي 65 ميل شمال صبراتة مشيرة إلى أن القاربين حاولا الهرب بعد مشاهدتهما للدورية، وتمت عملية مطاردتهما لقرابة ساعتين استمرت قرابة الساعتين لم تتم خلالهما الرماية التحذيرية نظرا لوجود مهاجرين داخل الزورق.

وأشارت القوات البحرية إلى أنه بعد ضبط القاربين جرى التوجه بهما إلى نقطة مصفاة الزاوية،موضحة أن القاربين يتواجدان الآنبميناء المصفاة فيما يجري التحفظ على أفراد الطاقم بالنقطة المذكورة ويجري فتح محضر تحقيقي بالخصوص كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطاقم والمركب وفقا للتشريعات النافذة.

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