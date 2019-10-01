ريبورتاج: حكومة الوفاق الليبية تسعى لضم المليشيات المسلحة إلى قواتها للحد من الفوضى في البلاد

تجتاح الفوضى العارمة الأراضي الليبية في ظل انتشار المليشيات المسلحة والعملية العسكرية التي يشنها المشير حفتر على العاصمة طرابلس التي تتمركز فيها حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج. وتسعى حكومة طرابلس إلى توحيد الجهود الداعمة لإنشاء الدولة المدنية عبر ضم المليشيات العسكرية المساندة لها إلى جيش الحكومة. تقرير مراسل فرانس24 معاذ الشيخ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24