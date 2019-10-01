انقاذ 31 مهاجرا شمال صبراتة

أعلنت القوات البحرية اليوم الثلاثاء إنقاذ 31 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة شمال صبراتة.

وبين مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه بعد تلقي بلاغ بوجود قارب هجرة غير شرعية يحتاج إلى إنقاذ أبحرت دورية تابعة لحرس السواحل القطاع الغربي بالقوات البحرية نقطة مصفاة الزاوية (الزورق الزاوية) في عملية بحث وإنقاذ وتمكنت خلالها من إنقاذ قارب مطاطي على متنه 31 مهاجر غير شرعي.

وأوضحت القوات البحرية أن عملية الإنقاذتمت بالقرب من المنصات النفطية حوالي 65 ميل شمال صبراتة مشيرة إلى أن 25 شخص من المهاجرين الذين جرى انقاذهم من ساحل العاج، و3 من السودان، ومثلهم من تشاد.

وأشارت القوات البحرية إلى أنه جرى نقل المهاجرينإلى ميناء مصفاة الزاوية، وإنزالهم في نقطة المصفاة وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبية لهم جرى تسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية.

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