المتوسط:

قامت شركة الخدمات العامة ببلدية صبراتة، بتركيز القوة الخدمية العاملة بالشركة بإزالة كافة النفايات بالمنطقة.

ودعت الشركة، المواطنين الالتزام بالأماكن المخصصة لرمي القمامة وعدم التعدي على الأماكن العامة.

ويأتي ذلك، نظرًا لما تمت ملاحظته مؤخرًا من ازدياد تراكم النفايات والمخلفات بالحي الصناعي صبراتة والناتج عن التجاوزات التي يقوم بها بعض المواطنين برمي النفايات في غير الأماكن المخصص لها مما ترتب عن هذا الفعل تشويه المنظر العام.

The post «بلدي صبراتة» يقوم بإزالة النفايات بمنطقة الحي الصناعي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية