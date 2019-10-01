ضبط قاربين تونسيين يصطادان في المياه الليبية

ضبطت دورية تابعة للقطاع الغربي بحرس السواحل مركبي صيد تونسيين دخلا المياه الإقليمية الليبية بصورة غير قانونية ويصطادان بين حقلي البوري والجرف.

وتحركت الدورية إلى موقع القاربين بعد ورود بلاغ من مندوب حرس السواحل بحقل البوري يُفيد برصد قاربين يقومان بالصيد غير القانوني داخل المياه الإقليمية، فيما تم ضبطهما على بعد نحو 65 ميلا شمال صبراتة.

وتمت عملية ضبط القاربين الخشبيين التونسيين بعد مطاردة استمرت قرابة الساعتين تجنّب فيها أفراد حرس السواحل اللجوء إلى الرماية على القاربين، بسبب وجود مهاجرين على متنهما، وبعد السيطرة على القاربين، تم توجيههما إلى نقطة مصفاة الزاوية.

ويمكث المركبان بميناء مصفاة الزاوية، فيما تم التحفط على أفراد الطاقم إلى حين فتح محضر تحقيقي بالخصوص، كما أكدت إدارة حرس السواحل أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية حيال الطاقم والمركب وفقا للتشريعات النافذة.

وبحسب ما أعلنه حرس السواحل، بلغ عدد أفراد طاقم المركب الأول 7 بحارة يحملون الجنسية التونسية، وبحوزتهم 20 صندوقاً مليئاً بالأسماك، فيما حمل المركب الثاني على متنه 8 بحارة يحملون الجنسية التونسية أيضاً، وبحوزتهم عدد من صناديق الأسماك.

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