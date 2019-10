المتوسط:

بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد الشكشاك نتائج أعمال لجنة التحقق وأسباب وخلفيات أزمة الكهرباء المشكلة بموجب القرار رقم 378 لسنة 2019م.

واستعرض الشكشاك آخر ما توصلت إليه اللجنة من نتائج والمتمثلة في مظاهر للخلل والقصور في إدارة وتشغيل المحطات القائمة وسوء توجيه موارد الشركة ومُخصصاتها، حيثُ قامت اللجنة بالوقوف على عدد من الانحرافات وحالات الإهمال التي تسببت في انخفاض كفاءة العديد من الوحدات ونتج عنها تدني إنتاج المحطات إلى أقل من نصف قدراتها الفعلية بالإضافة إلى أنها مهددة بخروجها بشكل كامل فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه.

وانتهى الاجتماع إلى استكمال إجراءات البحث والاستدلال وتحديد المسؤوليات، وعرض النتائج خلال 10 أيام من تاريخه، بالإضافة إلى متابعة إجراءات الشركة في تنفيذ الخطة المعتمدة من الرئاسي والتي تهدف إلى رفع القدرات بأكثر من 1200 ميغاوات/ساعة قبل حلول الذروة الشتوية القادمة.

The post ديوان المحاسبة يبحث نتائج أعمال لجنة التحقق في أسباب أزمة الكهرباء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية