صنع الله يبحث تعزيز التعاون النفطي مع إندونيسيا

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، مع القائم بالأعمال الإندونيسي لدى ليبيا محمد معروف، الأحد الماضي مجالات التعاون النفطي في ليبيا، وإمكانية عودة الشركات الإندونيسية.

وأعرب معروف عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع ليبيا، مؤكدا استعداد إندونيسيا للتعاون في مجال تنمية المهارات الفنية لعمال قطاع النفط والغاز في ليبيا، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية مبتكرة في عدة مجالات مثل التكنولوجيا البحرية والنقل البحري، حسب بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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واتفق الطرفان على دراسة العرض الأندونيسي بشكل مفصل في وقت لاحق من قبل الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة.

وقدم صنع الله عرضا عن مختلف المشاريع البحرية التي تقوم بها المؤسسة، بما في ذلك المرحلة الثانية من مشروع حقل بحر السلام، وهو أكبر حقل بحري منتج للغاز في البلاد.

حضر الاجتماع كل من المهندس أبوالقاسم شنقير عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة، وصلاح بن علي مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة، والوفد المرافق للمسؤول الأندونيسي.

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