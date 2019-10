المتوسط:

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، القائم بالأعمال الإندونيسي لدى ليبيا، محمد معروف، وذلك لمناقشة مجالات التعاون الممكنة بين البلدين، ومختلف السبل المتاحة لتطوير قطاع النفط في ليبيا.

وأعرب معروف عن رغبة بلده في تعزيز العلاقات مع ليبيا، مؤكّدا استعداد إندونيسيا للتعاون في مجال تنمية المهارات الفنية لعمّال قطاع النفط والغاز في ليبيا، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية مبتكرة في عدّة مجالات مثل التكنولوجيا البحرية والنقل البحري، وقد لاقت الفكرة ترحيب صنع الله.

واتفق الطرفان على دراسة هذا المقترح بشكل مفصّل في وقت لاحق من قبل الإدارة العامة لتنمية وتطوير الموارد البشرية بالمؤسسة.

وقدّم رئيس مجلس الإدارة عرضا عن مختلف المشاريع البحرية التي تقوم بها المؤسسة في ليبيا، بما في ذلك مشروع بحر السلام-المرحلة الثانية، الذي تم استكماله مؤخرا، والذي يعتبر أكبل حقل بحري منتج للغاز في البلاد.

كما ناقش الطرفان إمكانية عودة الشركات الأندونيسية، مثل شركة برتامينا.

وحضر الاجتماع كلّ من المهندس أبو القاسم شنقير، عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة، وصلاح بن علي، مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة والوفد المرافق لسعادة القائم بالأعمال.

The post «الوطنية للنفط» تبحث إمكانية عودة الشركات الإندونيسية إلى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية