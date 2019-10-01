المشري : سنتواصل مع الرئاسي لصرف مرتبات أصحاب المعاشات الأساسية المتأخرة منذ شهر مايو

ليبيا – التقى عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 ورئيس المجلس الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الاثنين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي بحضور رئيس لجنة متابعة الاتفاق السياسي بالمجلس بشير الهوش.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة تأخر مرتبات أصحاب المعاشات الأساسية منذ شهر مايو حتى الآن والمشاكل التي يعاني منها صندوق التضامن الاجتماعي.

وتعهد رئيس مجلس الدولة الاستشاري ببذل جهوده والتواصل مع المجلس الرئاسي لصرف المرتبات المتأخرة ومعالجة المشاكل التي تواجه الصندوق.

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