لواء سابق بالجيش المصري يتهم تركيا بدعم الإرهاب في ليبيا

رصد المتوسط / حنان منير:

اتهم اللواء سمير فرج المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية المصرية بالقوات المسلحة المصرية، تركيا بدعم الإرهاب في ليبيا لضرب الأمن القومي في مصر، معللا ذلك بأن أمن ليبيا من أمن مصر.

وكشف فرج، في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمر أديب على قناة إم بي سي تابعته ورصدته “المتوسط”، أن هدف أردوغان، من دعم الإرهاب في ليبيا الغرض منه هو الوصول إلى مصر لأن ليبيا بعيدة عن تركيا وليست من حدودها فلماذا تدعم الإرهاب في ليبيا غير أنها تريد استهداف مصر.

