صالح يبحث الاستعدادات للعام الجامعي القادم

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة اليوم الإثنين مع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي عبدالرحيم بومريز ووكيل التعليم العالي بالوزارة فاطمة عبدالله الغالي وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم العالي.

وبين مجلس النواب عبر صفحته بموقع فيسبوك أنه جرى خلال اللقاء الذي عُقد بمكتب رئيس مجلس النواب بمدينة القبة بحث وضع عمل الجامعات و لأكاديميات الليبية بشكل عام من حيث، بدء العام الجامعي الجديد 2019 – 2020.م وتوفير أهم الاحتياجات الضرورية لذلك، بالإضافة إلى مناقشة قانون الجامعات الذي قامت اللجنة المختصة المشكلة من قبل الوزارة بتعديله وتسليمه لمجلس النواب خدمةً للشريحة المستهدفة فيه.

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