أوحيدة: تركنا حل الأزمة للجيش للقضاء على الميليشيات ومافيا نهب المال العام في العاصمة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن أزمة ليبيا أمنية وليست سياسية،مشيراً إلى أن الكثير من أعضاء المجلس ترك أمر حلحلتها للجيش بقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بهدف القضاء على المليشيات ومافيا نهب المال العام والتهريب في العاصمة والتيارات الموالية لهم.

أوحيدة قال في تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″ القطري أمس الاثنين قال :”هذا الأمر أثر سلبا على وحدة البرلمان برفض بعض أعضائه لهذا الخيار ما دفعهم للانشقاق والتحالف مع السراج ومجلس الدولة،لأسباب جهوية وغيرها لذلك لم تعد من فاعلية لمجلس نواب منقسم إلا بقدر مناصرة كل طرف منه لتوجهه ما لم يتوحد حول هدف موحد وهذا مايسعى إليه النائب الأول لرئيس البرلمان، انطلاقا من حوار القاهرة”.

ونوّه عضو مجلس النواب إلى أن مفاتيح حل الأزمة الليبية الآن في أيدي من يتواجهون بالسلاح وكذلك الدول الداعمة لهم بهدف تصفية حساباتها وفق مصالحها الأيدولوجية والاقتصادية والسياسية، على حد وصفه.

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