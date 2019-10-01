صنع الله يبحث مع اندونيسيا تطوير قطاع النفط في ليبيا

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، القائم بالأعمال الإندونيسي لدى ليبيا، محمد معروف، لمناقشة مجالات التعاون الممكنة بين البلدين، ومختلف السبل المتاحة لتطوير قطاع النفط في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن معروف أعرب عن رغبة بلده في تعزيز العلاقات مع ليبيا، مؤكّدا استعداد اندونيسيا للتعاون في مجال تنمية المهارات الفنية لعمّال قطاع النفط والغاز في ليبيا، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية مبتكرة في عدّة مجالات مثل التكنولوجيا البحرية والنقل البحري وقد لاقت الفكرة ترحيب اصنع الله، كما اتفق الطرفان على دراسة هذا المقترح بشكل مفصّل في وقت لاحق من قبل الإدارة العامة لتنمية وتطوير الموارد البشرية بالمؤسسة.

وقدم صنع الله عرضا عن مختلف المشاريع البحرية التي تقوم بها المؤسسة في ليبيا، بما في ذلك مشروع بحر السلام-المرحلة الثانية، الذي تم استكماله مؤخرا، والذي يعتبر أكبر حقل بحري منتج للغاز في البلاد.

كما ناقش الطرفان إمكانية عودة الشركات الأندونيسية، مثل شركة برتامينا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا