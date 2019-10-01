ضبط مركبين صيد تونسيين يقومان بأعمال صيد غير قانونية داخل المياه الليبية

ليبيا – تمكنت دورية تابعة للقطاع الغربي حرس السواحل نقطة مصفاة الزاوية (الزورق الزاوية) من ضبط مركبين صيد خشبييين تونسيين يقومان بأعمال صيد غير قانوني داخل المياه الليبية دون ترخيص.

مكتب الإعلام والثقافة البحرية أوضح أن بلاغ ودر للدورية من مندوب حرس السواحل بحقل البوري بوجود مركبي صيد يقومان بالصيد بين حقل البوري وحقل الجرف وعلى الفور توجهت الدورية للمنطقة المحددة حيث تم ضبط المركبين متلبسبن على بعد حوالي 65 ميل شمال صبراتة.



وأشار إلى أن المركبين حاولا الهروب بعد مشاهدتهما للدورية حيث تمت مطاردتهما حوالي ساعتين لم تتم فيها الرماية التحذيرية نظراً لوجود مهاحربن داخل الزورق وتمت عملية السيطرة عليهما الساعة 18:45 كما تم توجيه المركبين إلى نقطة مصفاة الزاوية.

ونوّه إلى أن المركبان متواجدان بميناء المصفاة وأفراد الطاقم متحفظ عليهم بالنقطة المذكورة ويتم فتح محضر تحقيقي بالخصوص كما سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطاقم والمركب وفقاً للتشريعات النافذة.

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