«الصليب الأحمر» يُطلق المرحلة الثانية من برنامج دعم الأسر النازحة

أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمرــ مكتب مصراتة المرحلة الثانية لبرنامج الدعم المقدم للأسر النازحة من مناطق الاشتباك بطرابلس إلى بلدية زليتن.

وأفاد أسامة الصديق التابع لمكتب الصليب الأحمر مصراتة بأن هذه المرحلة تبدأ بعملية جمع وتعبيئة الإستبيان الخاص لتحديد نوعية المساعدة المقدمة لعدد 400 عائلة من العائلات النازحة مشيراً إلى أن هذه المرحلة ستستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف بأن هناك تعاونا بين المكتب ولجنة الأزمات والطوارئ زليتن في كافة مراحل العمل لافتاً إلى أن هناك موظفات من مكتب الصليب الأحمر ومكتب الشؤون الاجتماعية زليتن يتعاملن مع العنصر النسائي من العائلات النازحة .

يجدر بالذكر أن عدد الأسر النازحة من مناطق الاشتباك بطرابلس والمسجلة في لجنة الأزمات والطوارئ زليتن بلغ 2514 أسرة وعدد الأفراد 13088 فرد.

