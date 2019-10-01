حديد: حفتر يحاول إنهاء تحركات قوة حماية سرت.. وعلى السراج مطالبة المجتمع الدولي توضيح موقفه

ليبيا – إتهم الناطق باسم قوة حماية سرت التابعة للرئاسي طه حديد القوات المسلحة باستخدام الطيران أجنبي مسير لقصف مقر مدني وهو جهاز إستثمار المياه بالمنطقة الوسطى والذي لا وجود لأي تواجد عسكري أو حراسات عسكرية داخله على حد زعمه.

حديد أشار في تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه قد أسفر عن قصف المبنى إحتراق جميع المستندات الخاصة بالجهاز والأرشيف وبعض المنظومات علاوة على الخسائر المادية دون تسجيل أي خسائر بشرية حسب قوله.

وتابع مضيفا :”قصف مقرات القوة هو كما يعلم الجميع أن البنيان وما بعده هو انتزع شرعية محاربة البنيان التي كان يدعيها مجرم الحرب خليفة حفتر وأنه قام بمحاربة الإرهاب وما إلى ذلك فمن الطبيعي أن يؤثر ذلك على داعميه الآن عندما نتكلم عن الطيران الاجنبي يقصف العديد من المواقع لأن الفزاعة التي ربما تتخذها هذه الدول حجه لدعم حفتر أنه يحارب الإرهاب” حسب ادعاءاته.

ولفت إلى أن ردات الفعل لا بد أن تكون قوية وقاسية ممن وصفهم بـ”هؤلاء المجرمين” حيث يحدث القصف لأمرين وفقاً لوجهة نظره الأول تزامن لتحركات تنظيم داعش في الجنوب خاصة بعد استهدافهم في سبها وهي المناطق التي سيطر عليها من وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) ، كما زعم وجود المرتزقة الجنجويد في شرق سرت وأن القوات المسلحة قد استجلبتهم من الجفرة ووضعهم في تلك المناطق .

أما عن رد مسلحيهم في سرت علق مؤكداً تواصلهم مع المجلس الرئاسي ومع مستشاري فائز السراج لمطالبتهم بعد أن أصبح القصف ممنهج ومحاولة لإنهاء تحركات مسلحيهم في سرت ، مخاطبة المجتمع الدولي والأفريكوم وتوضيح موقفهم من قصف هذه القوة حيث تعهد الرئاسي بمخاطبة هذه الجهات في وقت سابق حسب قوله.

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