امغيب: الإخوان المسلمون لا يعترفون بالسيادة الوطنية للدول ويحتمون بدولتي تركيا وقطر

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد أمغيب أن الجيش والشعب الليبي لن يقبلا توقيع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا معتبرا ذلك إخترقاً للسيادة الليبية.

امغيب قال في تصريح لموقع “24” أمس الأحد إن الجيش سيواصل عملياته العسكرية في طرابلس دون توقف وأنه لا حديث عن أي انتخابات رئاسية قبل انتهاء هذه العملية والقضاء على كل العناصر الإرهابية في ليبيا.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الإخوان لا يعترفون بالسيادة الوطنية للدول ويحتمون بالجهات الخارجية مثل تركيا وقطر لتحقيق أجنداتهم.

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