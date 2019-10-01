المستشار صالح يبحث مع بومريز بدء العام الجامعي الجديد

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس في مدينة القبة، وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز، ووكيل التعليم العالي بالوزارة فاطمة الغالي، وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم العالي.

وحسب الوزارة فقد بحث اللقاء بدء العام الجامعي الجديد، وتوفير أهم الاحتياجات الضروية لذلك، بالإضافة إلى بحث قانون الجامعات، الذي قامت اللجنة المختصة والمشكلة من قبل الوزارة بتعديله وتسليمه لمجلس النواب، كما تطرق اللقاء إلى وضع عمل الجامعات والأكاديميات الليبية بشكل عام.

هذا وتم الاتفاق خلال اللقاء على عرض قانون الجامعات المعدل على مجلس النواب الليبي، وذلك للتصويت عليه لأجل اعتماده.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا