ديوان المحاسبة يلتقي لجنة التحقق من أسباب أزمة الكهرباء

التقى رئيس ديوان المحاسبة مع لجنة التحقق من أسباب وخلفيات ازمة الكهرباءالمشكلة بموجب القرار رقم 378 لسنة 2019م.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر ما توصلت إليه اللجنة من نتائج والمتمثلة في مظاهر الخلل والقصور في إدارة وتشغيل المحطات القائمة وسوء توجيه موارد الشركة ومخصصاتها، حيث قامت اللجنة بالوقوف على عدد من الانحرافات والإهمال التي تسببت في انخفاض كفاءة العديد من الوحدات ما أدى لتدني انتاج المحطات إلى أقل من نصف قدراتها الفعلية بالإضافة إلى أنها مهددة بخروجها بشكل كامل فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه.

وانتهى الاجتماع إلى استكمال إجراءات البحث والاستدلال وتحديد المسؤوليات، وعرض النتائج خلال عشرة أيام من تاريخه بالإضافة إلى متابعة إجراءات الشركة في تنفيذ الخطة المعتمدة من الرئاسي والتي تهدف إلى رفع القدرات بأكثر من 1200 ميغاوات/ساعة قبل حلول الذروة الشتوية القادمة.

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