بالفيديو.. عناصر تابعة للجويلي بمحور سوق الخميس تسلم نفسها ومعداتها للجيش

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن عناصر من القوة المساندة التابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق أسامة الجويلي بتسليم نفسها لقوات الجيش.

وبثت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تسجيلا مصورا يظهر قيام عناصر القوة بتسليم نفسهابكافة أسلحتها وذخائرها وآلياتها إلى الوحدات الجيش الليبي.

وأوضح التسجيل أن العناصر التي سلمت نفسها كانت تقاتل بمحور سوق الخميس بالتحديد في مصنع الاسمنت.

مجموعة تتبع المدعو أسامة الجويلي أحد قيادات مجموعات الحشد المليشاوي .. تُسلّم نفسها #الاعلام_الحربي ..مجموعة تتبع المدعو أسامة الجويلي أحد قيادات مجموعات الحشد المليشاوي .. تُسلّم نفسها بكافة أسلحتها وذخائرها وآلياتها إلى الوحدات العسكرية . Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Tuesday, October 1, 2019

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