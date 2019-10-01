تعليم الوفاق: طلبة المنطقة الشرقية والأجانب عليهم الخضوع لإمتحان قبول قبل إلتحاقهم بكليات طرابلس

ليبيا – إعتبر وزير تعليم الوفاق، عثمان عبدالجليل، بأن الطلبة في مدارس المنطقة الشرقية يعتبرون خارج نظامهم ومنظومتهم في المنطقة الغربية وأن على الطلبة القادمين من هناك أو من دول أجنبية عليهم الخضوع لإمتحان قبلول ليتمكنوا من الدراسة بجامعات طرابلس وبحسب نظامهم حسب قوله.

عبدالجليل قال في مقطع مصور إطلعت عليه المرصد خلال اجتماع يناقش معايير التنسيب للجامعات، إنه يتوجب عليهم التفكيرلإيجاد حلول للطلبة المتحصلين على الثانوية العامة من خارج ما وصفها بـ”منظومتهم” من دول أجنبية أو المنطقة الشرقية ، مقترحاً بأن يتم إخضاعهم لإمتحان قبول للتأكد من نتائجهم.

وقال بأن إقتراحه هو الأقرب إلى الواقع وأنهم لن يقبلوا أي طالب حتى ولو كانت نسبته تؤهله للدراسة في كليات طرابلس إلا بعد خضوعه لإمتحان القبول ، مبيناً بأن الطلبة المتحصلين على نسبة نجاح أقل من النسبة المحددة بكليات طرابلس فأنهم سيعتذرون عن قبول الطلبات كون النسبة المحدد بما وصفه بـ”نظامهم” لا تسمح بذلك .

