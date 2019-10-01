بوشناف يوجه برفض قرار باشاغا منح أرقام وطنية لمواطني إقليم أوزو

وجه وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف تعليماته لرئيس مصلحة الأحوال المدنية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بعدم الالتفات لكتاب وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، بشأن منح أرقام وطنية ليبية لمواطني إقليم أوزو بجمهورية تشاد.

وأكد كتاب بوشناف أن منح مواطني إقليم أوزو أرقاما وطنية يعتبر مساسا بالهوية الوطنية، كون الإقليم خاضعا لسلطة دولة أخرى وفقا للقانون وأحكام القضاء المحلي والدولي.

وكان باشاغا قد قرر منح جوازات سفر لمواليد إقليم أوزو ممن يحملون أرقاما وطنية، مشيرا إلى أن الرقم الوطني شرط أساسي لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة، دون أن يوضح كيفية حصولهم على الرقم وهم مواطنون لبلد آخر.

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