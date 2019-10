انطلاق البرنامج الدوري بشأن «آلية كتابة التقارير الوطنية» بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية

المتوسط:

انتظمت أولى محاضرات البرنامج الدوري النصف شهري حول “آلية كتابة التقارير الوطنية”، ألقتها وصال دعاب، بحضور مجموعة من النساء اللائي ترشحن عبر وزاراتهن للمشاركة في ورش العمل والندوات والدورات التي أقامتها .منظمة المرأة العربية، وذلك برعاية وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية، أسماء الأسطى، وبحضور شرفي لوزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي.

ويأتي البرنامج الدوري الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بديوان رئاسة الوزراء يهدف لتعميم الاستفادة ونقل المعرفة بين النساء والذي شارك فيه نخبة من موظفات الديوان متمثلة في مكتب دعم القرار ومكتب دعم وتمكين المرأة.

