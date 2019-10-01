مديرية أمن بنغازي تلقى القبض على 3 نيجيريين بحوزتهم مواد مخدرة بمنطقة الوحيشي

ليبيا – أعلنت مديرية أمن بنغازي أمس الاثنين القبض على ثلاثة أشخاص من دولة نيجيريا وبحوزتهم مخدر من مادة الكوكايين.

مديرية أمن بنغازي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن عملية القبض على المتهمين تمت عقب ورود معلومات مصدرية مُفادُها ثلاثة اشخاص من دولة نجيريا يقومون بالإتجار بالمواد المخدرة والمؤثرة عقلياً كونهم مستأجرين منزل من طابقين على الرئيسي في منطقة الوحيشي بعد نادي السواعد.

وأردفت:”حيث الطابق الأول يوجد به محلين الأول لبيع وتصليح البطاريات المستعملة والثاني لتصليح عادم المركبات الألية كونهم متخذين المحلين ساتر لبيع المخدرات وهي عبارة عن تذاكر كوكين وتحتوي التذكرة على واحد جرام ويتم بيعة عن مايقارب 350 دينار”.

وأكدت مديرية أمن بنغازي على أنه تم إعداد محضر وأخذ الإذن من النيابة العامة بمداهمة المكان والقبض عليهم والإنتقال الى القسم حيث تم استدعاء المُترجم الخاص بالقسم من قبل رئيس وحدة التحقيق واثناء التحقيق واعترفو بما نسب اليهم واحيل المحضر والمبرزات الى النيابة العامة.

مديرية أمن بنغازي أوضحت أن هذه العملية من أقوى الضربات الأمنية الإستباقية ضد حائزي المواد المُخدرة بعد ضم وتعزيز القوة لقسم البحث الجنائي التابع للمديرية.

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