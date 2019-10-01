الدرسي: الوحدة الغازية الثالثة في بنغازي ما زالت تحت الصيانة

قال مدير إدارة محطة كهرباء شمال بنغازي، عبد العزيز الدرسي، إن الوحدة الغازية الثالثة ما زالت تحت الصيانة، نافيا ما نشرته قنوات إعلامية بشأن «دخولها الخدمة».

جاء ذلك في بيان للشركة العامة للكهرباء التي أوضحت أن «الخلل الذي أصاب المفتاح الكهربائي هو خلل طارئ، ليس في نطاق العَمرة».

وأضافت الشركة أنها اشترت المعدات المطلوبة للوحدة وتم تركيبها عن طريق فريق مشترك من المحطة وإدارة النقل، إلا أن إحدى قطع الغيار في طريقها للوصول خلال الأيام المقبلة.

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وفي مطلع سبتمبر، انقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن بنغازي ودرنة «بسبب خروج إحدى المحطات الإنتاجية بمحطة شمال بنغازي»، وأعلنت الشركة «دخول الوحدات الثانية والخامسة والسادسة في محطة شمال بنغازي»، ورجوع الأحمال.

من ناحية أخرى لفت البيان إلى دخول الوحدة البخارية الثالثة إلى الشبكة، بعد أن جرى صيانة «أحد الهراسك» عن طريق فريق عمل المحطة، دون قطع غيار.

وناشدت الشركة كافة القنوات الإعلامية تحري الدقة في نقل الأخبار وخاصة المعلومات المتعلقة بمحطات الإنتاج، ونقلها من مصادرها.

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