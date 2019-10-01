الفاندي: ترهونة لن يثنيها قصف ميليشيات الوفاق عن دعم الجيش

أعلن رئيس المجلس الاجتماعي ترهونة صالح الفاندي، استقبال وفد رفيع المستوى من المقارحة والمنطقة الشرقية، خلال زيارتهم لمدينة ترهونة لتقديم واجب العزاء في عناصر الجيش الذين تم استهدافهم.

الفاندي أكد في تصريح خاص لجريدة المختار العربي، أن مدينة ترهونة لن يثنيها القصف الذي تقوده ميليشيات الوفاق عن دعم عملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس، مشيرا إلى أن جميع القبائل جددت دعمها للجيش ومساندته في حربه على الإرهاب في طرابلس، ومنوها بأن القوة التي تحمل اسم قوة حماية ترهونة لا تمثل المدينة، وأن آمرها الذي يتحدث في الإعلام والمدعو الصيد محمد المعمري هو من مدينة تاجوراء وليست له أي صلة بترهونة.

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