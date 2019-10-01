السوق الموازية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والاسترليني

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار اليوم الثلاثاء، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه العملة الأميركية، تراجعت كل من العملتين الأوروبية والبريطانية.

فقد زاد سعر صرف الدولار إلى 4.28 دينار اليوم مقابل 4.26 دينار أمس الإثنين، في حين انخفض سعر اليورو إلى 4.595 دينار مقابل 4.60 دينار.

كذلك تراجع الجنيه الاسترليني إلى 5.15 دينار اليوم، مقابل 5.17 دينار أمس، بينما استقر سعر صرف كل من الليرة التركية والدينار التونسي عند 0.75 دينار و 1.49 دينار على التوالي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا