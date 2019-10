«العامة للكهرباء»: بدء إجراء صيانة محطات بنغازي والسرير

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، بـ وصول الشاحنات المحملة بقطع الغيار من المخازن الرئيسة للشركة العامة للكهرباء استعدادًا لإجراء العديد من العمرات في محطات : شمال بنغازي الزويتيتة والسرير لمجابهة احمال الذروة الشتوية المقبلة.

وتتقدم الشركة العامة للكهرباء ببالغ الشكر لدائرة خدمات الشرقية وإدارة التسريح الجمركي، الذين يعملون من أجل استخراج الشحنات من مطار معتيقة الدولي ومن موانئ طرابلس والخمس ومصراتة.

