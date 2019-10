فريق فني من «العامة للكهرباء» يزور بلدية زليتن

المتوسط:

اطلع فريق فني من الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء ميدانياً على المختنقات التي تواجها بلدية زليتن فيما يخص البنية التحتية وخطوط نقل الطاقة 220 لمحطات التحويل.

والتقى هذا الفريق مع عدد من مسؤولي دائرة توزيع الكهرباء زليتن وبحضور أعضاء المجلس البلدي مصطفى بن عائشة وميلاد الصداعي للوقوف على هذه المشاكل وإيجاد الحلول السريعة لهذه المختنقات والمتعلقة بتحسين محطة حكمون والبدء في الأعمال التمهيدية لإنشاء محطة تحويل 220 سوق الثلاثاء.

ومن جانبه أكد المجلس البلدي دعمه لأي خطوة تقوم بها الشركة العامة من أجل إيجاد الحلول لمشاكل الكهرباء المتفاقمة بالبلدية وتذليل الصعاب أمام أي خطوة تقوم بها الشركة في هذا الإتجاه.

