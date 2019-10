انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة والمستدامة

المتوسط:

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 فعاليات المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة والمستدامة بمدرج جامعة النجم الساطع و يركز هذا المؤتمر على الطاقة المتجددة بأنواعها (طاقة الرياح ، و طاقة المياه و الطاقة الشمسية ) وستكون محاور المؤتمر كالتالي :

موارد الطاقة المتجددة، الشبكة الذكية والشبكة الصغيرة، التقنية، البيئة، تخزين الطاقة، القوانين والتشريعات، الاقتصاد.

وتم في اليوم الأول تقديم مجموعة من الورقات البحثية المختصة في مجال الطاقة المتجددة وتطوير المعدات التقنية الخاصة بذلك وعرض تفاصيل لأكثر من براءة اختراع تم اعتمادها دوليا لمشاركين في فعاليات المؤتمر.

ويأتي هذا المؤتمر العلمي الخامس التى تنظمه لجامعة النجم الساطع برعاية كلا من شركة سرت لإنتاج وتصنيع الغاز، جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، جامعة بنغازي الأهلية، كلية التقنية النفطية.

