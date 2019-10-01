عدل الوفاق تعتمد قرابة 400 طلب سلف وإعانات

اعتمدت لجنة صندوق التكافل الاجتماعي بوزارة العدل بحكومة الوفاق 399 طلب سلف وإعانات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل أنلجنة صندوق التكافل الاجتماعي بوزارة العدل عقدت أمس الاثنين اجتماعها الدوري السادس بديوان الوزارة واعتمدت عدداً من الطلبات المقدمة، التي توفرت فيها شروط اللائحة المعتمدة من قبل الوزارة .

وأكد رئيس اللجنة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة عبد العاطي مراد أن عدد الطلبات المقدمة وصلت إلى ( 570 ) طلباً ، (470 ) منها عبارة عن قروض ( سُلف مالية) ، و ( 100 ) طلب مقدم كإعانة مالية مشيرا إلى أن اللجنة وافقت على عدد ( 399 ) طلباً ما بين سلف وإعانات .

وأضاف عبد العاطي أنه جرى إرجاء النظر في عدد ( 87 ) طلب سلفة مالية مستوفاة الشروط إلى الاجتماع القادم، لعدم توفر السقف المالي بالصندوق حالياً، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولوية في التقديم .

وأوضح مقرر اللجة المهدي أبو صلاح أن تأخر انعقاد اجتماع اللجنة عن موعده كان لأسباب منها أن اللجنة أُعطت الأولوية في المحضر السابق لإعانة النازحين والمتضررين، وكذلك لأن الصندوق يعتمد في إيراداته على الاستقطاعات والاشتراكات الشهرية من المرتبات.

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