أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة، ربيع خليفة، تشغيل الوحدة البخارية الثالثة بمحطة كهرباء شمال بنغازي، بعد خروجها عن العمل لأكثر من ثلاثين يوما.

خليفة قال في تصريح لقناتنا، إن سبب خروج الوحدة البخارية هو وجود تسريبات في الصمامات، حيث تم إصلاح العطل، والدخول بها على الشبكة من جديد، مبينا أن تشغيل الوحدة تم بجهود فنيي المحطة.

وأشار خليفة إلى أن دخول هذه الوحدة سيسهم في استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية، بقدرة إنتاجية تقدر بمئة وعشرة ميغاوات، لافتا إلى أن استقرار الشبكة مرهون بتعاون المواطنين من خلال ترشيد الاستهلاك.

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