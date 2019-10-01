بالتفاصيل.. شاب في طرابلس يقتل والدته بـ12 طعنة

أعلنت مديرية أمن طرابلس القبض على شاب قام بقتل والدته بـ12 طعنة في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

وبينت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها تلقت بلاغا من أحدى المستشفيات يفيد بوجود سيدة مقتولة على يد ابنها الذي قتلها بـ 12 طعنة مستخدما سكين.

وأوضحت المديرية أن أعضاء التحري بمركز شرطة عين زارة الجنوبي قاموا بضبط المتهم وبعد التحقيق معه اتضح أنه فعلا قام بطعن والدته وهي نائمة قائلا إنها “ساحرة وكافرة ويجب قتلها”.

وأشارت مديرية الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم وإحالته للنيابة العامة في قضية شروع في قتل والدته.

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