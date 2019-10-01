الوطنية للنفط وإندونيسيا تناقشان فرص التدريب وسبل تطوير المشاريع البحرية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع القائم بالأعمال الإندونيسية لدى ليبيا محمد معروف، مجالات التعاون الممكنة بين البلدين، ومختلف السبل المتاحة لتطوير قطاع النفط في ليبيا.

حيث أعرب معروف عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع ليبيا، مؤكدا استعداد إندونيسيا للتعاون في مجال تنمية المهارات الفنية لعمال قطاع النفط والغاز، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية مبتكرة في عدة مجالات، مثل التكنولوجيا البحرية والنقل البحري.

من جانبه قدم صنع الله عرضا عن مختلف المشاريع البحرية التي تقوم بها المؤسسة في ليبيا، بما في ذلك مشروع بحر السلام بمرحلته الثانية، والذي يعتبر أكبر حقل بحري منتج للغاز في البلاد.

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