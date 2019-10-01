بلدية سرت تخطط لورشة عمل عن شراكة القطاع الخاص في الاستثمار المحلي

تخطط بلدية سرت لعقد ورشة عمل تختص بمناقشة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام؛ لبناء خارطة للاستثمار المحلي في البلدية.

وتمهيدًا لعقد هذه الورشة، التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني بمكتبه أمس الإثنين مع المهندس عمار العباني مدير مكتب التخطيط، الذي سلمه مقترح عقد ورشة عمل، حسبما ذكرت صفحة بلدية سرت على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أن لقاء المعداني والعباني تناول ما تم التوصل إليه في الاجتماع الموسع الذي عُـقد يوم 26 سبتمبر برئاسة عميد البلدية، مشيرة إلى أن الأخير وافق على المقترح المتضمن محاور ورشة العمل وأهداف الورشة وآلية العمل والمستهدفين بالحضور.

وأُحيل مقترح الورشة إلى المكتب القانوني لإصدار قرار تشكيل اللجنة التحضيرية لعقدها، فيما أثنى عميد البلدية على جهود مدير مكتب التخطيط المساندة لعمل البلدية.

وتشمل أهداف الورشة: عرض مقترحات الاستثمار المحلي وفق خارطة الاستثمار، ومناقشة القوانين واللوائح المعمول بها في مجال الاستثمار، وكذلك تأثير الاستثمار وإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية في تخفيض نسبة البطالة بين الشباب.

كما تركز الورشة على ركائز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق رؤية شاملة، وإعداد قواعد المعلومات المحلية للاستثمار والتنمية لتشجيع المستثمرين من الخارج، ودراسة سبل دعم الايرادات البلدية المحلية وفق القوانين السارية بالخصوص، ودراسة إعادة هيكلة ومعالجة أوضاع الشركات والوحدات الإنتاجية المتعثرة، ووضع الخطط الكفيلة لخطط الاستثمار المستقبلي للبلدية ضمن مفهوم الشراكة لأجل البناء والاستفادة من خبرة المنظمات الدولية العاملة في البلدية.

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