اجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة برئيس «الشؤون الإنسانية» بالأمم المتحدة

المتوسط:

تركز الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، برئيس مكتب التنسيق والشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بديوان وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، حول إيجاد حلول ملموسة على أرض الواقع للحد من معاناة المهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الإيواء ومراعاة ظروفهم الإنسانية.

وأكد الوكيل خلال الاجتماع بأن الدولة الليبية هي دولة عبور وليست المقصد لهؤلاء المهاجرين.

