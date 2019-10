«معيتيق» يتابع سير العمل بوزارة الحكم المحلي

المتوسط:

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، صباح اليوم الثلاثاء، مع وزير الحكم المحلي ومدراء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة الذين استعراض أمامه ما تم مناقشته خلال الاجتماعات السابقة المتعلقة بقيام الإدارات والجهات التابعة للوزارة بالأعمال المسندة لها، ومعالجة المختنقات التي تواجهها.

وأكد معيتيق، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة على أهمية وزارة العمل لتقديم خدماتها للمواطن في شتى المجالات، وشدد على ضرورة توزيع المهام والاختصاصات وفقا للنظم والتشريعات المعمول بها.

ويأتي ذلك إطار متابعة النائب لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية للقيام بالأعمال الموكلة لها بما يمكنها من تقديم خدمتها للمواطن بشكل منتظم ومستمر.

