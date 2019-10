المتوسط:

استكمالاً لعمل اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية بإشراف عضو المجلس الرئاسي وزير شؤون المجالس المتخصصة رئيس اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية الدكتور” محمد عماري زايد”، تم اليوم الثلاثاء التوقيع على محضر اتفاق بين وزيري الحكم المحلي الدكتور” ميلاد الطاهر”، التعليم الدكتور” عثمان عبدالجليل” ، لنقل اختصاصات وزارة التعليم ذات العلاقة بالإدارة المحلية.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بديوان رئاسة الوزراء ستنقل الاختصاصات المنصوص عليها في القانون “59” لسنة 2012 م، بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية من وزارة التعليم إلى المجالس البلدية.

هذا وشكلت لجنة فنية بين الوزارتين للبدء في إجراءات النقل.

The post التوقيع على نقل اختصاصات وزارة التعليم للمجالس البلدية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية