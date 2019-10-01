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وزارة الزراعة بالمؤقتة تعقد الاجتماع الرابع للجنة شؤون الموظفين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد في مقر وزارة الزراعة بالحكومة المؤقتة بمدينة شحات، الاجتماع الرابع للجنة شؤون الموظفين، برئاسة وكيل عام الوزارة ورئيس اللجنة محمد عبد العالي، وبحضور عضو عن وزارة العمل.

وأوضح المكتب الإعلامي بوزارة الزراعة لقناتنا أن الاجتماع تمحور حول ترقية وتصنيف وتسوية أوضاع الموظفين العاملين بالقطاع وبعض المراكز والمشاريع التابعة له، كما نوقشت خلال الاجتماع بعض المستندات الخاصة بضوابط ترقية الضباط وضباط الصف بجهاز الشرطة الزراعية، وإعادة تعيين بعض عقود العمل للعناصر الوطنية، بالإضافة إلى بعض القضايا التي تخص الموظفين التابعين للقطاع.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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