تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن مسلاتة، وأنه بعد التحري من إلقاء القبض على تشكيل عصابي من الجنسية الأفريقية يحملون سلاح ناري وكمية من مخدر الحشيش وبعض الهواتف النقالة.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أنه عند تتبع السيارة التي كان يستقلونها مع شخص ليبي الجنسية قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

