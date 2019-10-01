مجلس الدولة يبحث زيادة معاشات المتقاعدين

التقى رئيس مجلس الدَّولة خالد المشري مع رئيس الرَّابطة العامة للمُتقاعدين في ليبيا خليل شقماني ونائب الأمين العام لاتحاد المُتقاعدين العرب بحضور عضو الرَّابطة العامة للمُتقاعدين عمر سالم ورئيس لجنة متابعة الاتفاق السياسي بمجلس الدَّولة بشير الهوش.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء الذي عُقد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس بحث سرعة تنفيذ التَّسوية وزيادة معاشات المُتقاعدين وفق القانون الصَّادر بالخصوص.

وأكد المشري مُتابعته لقرار تخصيص التَّغطية المالية مع المجلس الرئاسي.

وكان مجلس الدَّولة طالب في أكثر من مُناسبة بتنفيذ قرار زيادة معاشات المُتقاعدين رفعاً للمعاناة وتحقيقاً لتوزيع أكثر عدلاً للموارد المُتاحة، نظراً لما تُعانيه شريحة المُتقاعدين من تحديات في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

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