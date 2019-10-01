توقيع اتفاق لنقل اختصاصات وزارة التعليم ذات العلاقة بالإدارة المحلية

وقع اليوم الثلاثاء وزيرا الحكم المحلي ميلاد الطاهر والتعليم عثمان عبدالجليل على محضر اتفاق بشأن نقل اختصاصات وزارة التعليم ذات العلاقة بالإدارة المحلية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه بموجب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بديوان رئاسة الوزراء، ستنقل الاختصاصات المنصوص عليها في القانون “59” لسنة 2012 م، بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية من وزارة التعليم إلى المجالس البلدية .

وأوضحت إدارة التواصل أنه جرى تشكيل لجنة فنية بين الوزارتين للبدء في إجراءات النقل مبينة أن ذلك يأتي استكمالًا لعمل اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية بإشراف عضو المجلس الرئاسي وزير شؤون المجالس المتخصصة رئيس اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية محمد عماري زايد.

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